American Airlines : suppression des surcoûts pour les articles de sport et de musique

Afin de s'aligner auprès des compagnies concurrentes, American Airlines confirme la suppression des frais supplémentaires concernant les articles de sport, planche de surf incluse (dans la limite de 3m20 et de 23kg) et des instruments de musique. Auparavant, la compagnie appliquait un tarif de 150$ pour les articles volumineux. Désormais ce dernier s'alignera sur le tarif des bagages supplémentaires standards, c'est à dire de 30$ et 40$ pour le second.



La nouvelle politique bagages est entrée en vigueur le 21 mai. La compagnie aérienne a annoncé qu'elle avait décidé de faire en sorte que les clients puissent "plus facilement mener une vie active et saine, peut importe où leur voyage les mène. "