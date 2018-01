American Airlines va faire la navette entre O'Hare et LaGuardia

American Airlines a prévu de mettre en place un service shuttle entre New York La Guardia et Chicago O'Hare à compter du 4 avril 2018. Elle proposera 15 vols par jour du lundi au vendredi entre les deux destinations Business. Les voyageurs d'affaires profiteront d'un plus grand choix d'horaires mais également de portes d'embarquement dédiées.



De plus, la compagnie qui a déjà annoncé l'ouverture des dessertes internationales de Budapest, Prague et Reykjavík pour cet été, renforce une nouvelle fois son programme. Le 7 juin 2018, elle proposera Fort Wayne (Indiana), Oklahoma City et Pensacola (Floride) au départ de l'aéroport de Philadelphie.



Par ailleurs, le transporteur reliera Charlotte et Dallas Fort Worth International Airport à la ville de Floride Panama City (ECP) ainsi que South Bend dans l'Indiana.



American lancera aussi un vol entre Chicago O'Hare International Airport (ORD) et Wilkes-Barre/Scranton, Pennsylvanie.



Ces nouveaux services seront disponibles à la réservation à compter du 22 janvier.