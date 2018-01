Après l'abandon de NDDL, la relance de l'aéroport Nantes-Atlantique

réaménagement

Conséquence directe de l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le premier ministre a annoncé lors de sa conférence de presse des travaux de "" de l'aéroport de Nantes-Atlantique. "", a expliqué Édouard Philippe qui a également évoqué l'allongement de la piste qui, selon lui, "". Il a évoqué en particulier les plaintes enregistrées dans le village de Saint-Aignan-Grandlieu et annoncé que "" pour réduire les nuisances, quitte à donner au besoin des "" aux habitants.Dans le dernier rapport des médiateurs , les travaux sur Nantes-Atlantiques étaient évalués à une enveloppe située entre 365 et 460 millions d'euros avec un phasage des travaux en trois temps jusqu'à 2035.Parallèlement, le gouvernement annonce le développement de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques "" avec un agrandissement de l'aérogare auquel l'Etat pourrait apporter son concours, afin de "" dans l'ouest du pays.Plus curieusement et moins d'un an après le renforcement du train dans le Grand-Ouest, le premier ministre a évoqué un nouveau renforcement desinfrastructures ferroviaires à grande vitesse dans la région. "", a affirmé Édouard Philippe qui "".