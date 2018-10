Asiana Airlines se met à la bière

Asiana Airlines a lancé sa propre bière. Baptisée Asiana, la boisson a été développée en collaboration avec le brasseur sud-coréen Korea Craft Brewery.



Cette bière qui contient environ 4,7 degrés d'alcool, sera servie dans les lounges Business et First, récemment rénovés, de l'aéroport Séoul Incheon. Les passagers pourront goûter à cette boisson au "parfum fruité et à la saveur profonde" jusqu'en décembre.



Les bouteilles sont aussi proposées à la vente au sein de la brasserie de Korea Craft Brewery qui se trouve à Eumseong. Les amateurs de bière ont également la possibilité de visiter l'installation.