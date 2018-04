Austrian Airlines change légèrement de look

Austrian Airlines donne un coup de jeune a son identité visuelle pour mieux s'adapter au monde digital. En effet, en prévision de la refonte de son site web et de l'application prévue en 2018/19, la compagnie a légèrement modifié et modernisé son logo afin qu'il soit plus facilement et clairement identifiable sur les appareils électroniques ou encore les montres intelligentes.



Ces modifications seront aussi progressivement déployées sur les avions et la signalétique des aéroports. Le premier avion présentant la nouvelle livrée sera un Boeing 777 OE-LPF qui arrivera à Vienne en mai prochain.



Le transporteur prévoit de déployer le nouveau design sur l'ensemble de sa flotte en 7 ans. Par ailleurs, 18 de ses 82 appareils disposeront de la nouvelle livrée d'ici le programme estival 2019.