Les voyageurs d'affaires français ont un passeport de rêve

La France offre la meilleure nationalité au monde selon la 3ème édition de l’index de la qualité de la nationalité du cabinet de conseil Henley & Partners. Évalué sur son développement économique et humain, sa stabilité et la possibilité pour ses ressortissants de voyager sans visa et d'aller travailler à l'étranger sans de trop lourdes formalités comme 166 autres pays, l'Hexagone obtient une note de 81,7%, passant ainsi devant l'Allemagne (81,6%).L’Islande monte pour sa part sur la 3ème marche. Le Danemark est 4ème tandis que les Pays-Bas clôturent le Top 5.En revanche, les voyageurs d'affaires irakiens, afghans et somaliens sont beaucoup moins bien lotis que les Français puisqu'ils sont en possession des passeport les moins bien notés avec respectivement 15,1%, 14,5% et 13,4%.1. France2. Allemagne3. Islande4. Danemark5. Pays-Bas6. Norvège7. Suède8. Finlande, Italie9. Irlande, Suisse10. Autriche