BCD Travel intègre les réservations de vols dans TripSourceGo

simple et pratique

particulièrement utile pour les clients ayant un programme de voyage simple, ajoutera dans les prochains mois une fonctionnalité de réservation de vol à l’offre actuelle. La réservation de transport terrestre, de train et de voiture sera intégrée par la suite

Notre but est qu’une entreprise puisse réserver ses moyens de transport aérien ou d’hébergement préférentiels aussi facilement qu’elle achèterait un chargeur de téléphone avec Amazon Prim

doté de nombreuses fonctionnalités très utiles

Les résultats de son moteur de recherche sont issus de plusieurs canaux, y compris de compagnies low-cost, afin d’offrir aux voyageurs plus de choix. L’affichage clair des informations liées au vol (frais de bagages, plan de cabine, repas à bord, accès Wi-Fi) fait également partie de l’expérience d’achat. La fonctionnalité de réservation de vol inclut également des politiques personnalisables et des contrôles d’autorisation, permettant aux clients de s’assurer que leurs voyageurs prennent les meilleures décisions

TripSourceGo, nouvel outil de réservation, se veut "" pour les voyageurs d’affaires. La plateforme leur permet d’acheter et de réserver des hôtels et des billets d’avion directement et depuis n’importe quel appareil connecté, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un assistant personnel à commande vocale. TripSourceGo sera disponible en avant-première pour les clients situés dans les pays suivants : Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis. BCD Travel .bcdtravel.fr précise que l'outil, "".e", explique Yannis Karmis, Senior Vice President of Product Planning and Development.Directement inspiré de son outil de réservation hôtelière lancé il y a 2 ans, TripSourceGo est "", explique BCD qui explique que "".Dans le cadre de sa stratégie globale de réservation et d’organisation, BCD permet également l’accès aux outils de réservation en ligne tiers via sa plateforme TripSource. Les voyageurs peuvent ainsi facilement utiliser les OBT de leur entreprise, tout en gérant l’ensemble de leur voyage avec l’application ou le site internet TripSource.