BCD Travel : l'application TripSource fait peau neuve

Une nouvelle interface, de nouvelles fonctionnalités et une ergonomie plus intuitive afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour rappel, l'application TripSource permet aux voyageurs de planifier, réserver et gérer en toute sécurité toutes les étapes de leur voyage directement depuis leur appareil mobile.



« Lorsque nous avons décidé de développer la nouvelle génération de TripSource, c’était pour nous l’opportunité d’offrir aux voyageurs des fonctionnalités innovantes pour améliorer l’expérience utilisateur à chaque étape : avant, pendant et après leur voyage » , déclare Yannis Karmis, SVP Product Planning and Development chez BCD Travel. « Avec plus d’un million de voyageurs utilisant TripSource, l’objectif consistait à repenser l’expérience utilisateur de l’application. La nouvelle application devait s’adapter afin d’offrir plus de fonctionnalités et de flexibilité à un secteur en constante évolution, tout en conservant l’expérience utilisateur couronnée par des prix, les commentaires positifs et les scores : autant d’éléments qui ont fait de TripSource la meilleure application d’agence de voyage d’affaires. »



Cette nouvelle version permet, entre-autre, d'avoir accès à des fonctionnalités de libre-service, d'effectuer une planification et une réservation avant le voyage ou bien encore d'avoir un design et une navigation améliorés. La nouvelle version de TripSource sera disponible pour tous les voyageurs à la mi-juillet 2019, dans plus de 113 pays et dans 5 langues.