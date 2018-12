Béziers va être reliée à Charleroi à partir d'avril

Ryanair assurera 3 liaisons par semaine entre Béziers et l'aéroport de Bruxelles Charleroi à partir du 2 avril 2019. Le vol du mardi proposera un départ de Belgique à 13h45 et de la piste de l'Hérault à 15h45. La fréquence du jeudi sera programmée plus tôt. L'avion s'envolera de Charleroi à 10h45 pour se poser à Béziers à 12h25. Le retour prévoit un décollage à 12h50 pour un atterrissage à 14h35.



Les horaires du vol du samedi permettront aux voyageurs d'affaires de s'offrir une pause bleisure belge rapide. Le départ de Bruxelles Charleroi sera à 18h00 et celui de Béziers sera à 20h05.



Avec cette nouvelle destination à son réseau, l'aéroport Béziers Cap d’Agde offrira 8 liaisons en provenance d’Europe du Nord et de la France.