Bota - Bota, la détente à Montréal

Créé en 2016, Bota-Bota a trouvé discrètement mais sûrement sa place dans le carnet d'adresse des connaisseurs de Montréal. Le concept, c'est un bateau flottant sur le Saint-Laurent dans le vieux port de la capitale du Québec.Dans le détail, c'est un restaurant " La Traversée ; , une piscine, et surtout un spa à fleur des eaux du fleuve. On peut y passer la journée (55 dollars) ou un moment seulement, avec une superbe vue sur Montréal et le fleuve. C'est naturellement plus agréable à la belle saison, comme une bulle de bien-être entre deux rendez-vous.