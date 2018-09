PrivateFly a été racheté par le groupe Directional Aviation

Le site de réservation de jet privé PrivateFly a été racheté par OneSky, entreprise du groupe Directional Aviation. Il va travailler avec Skyjet, le courtier de vols privés à la demande de OneSky, afin de créer l'une des plus larges plates-formes en ligne mondiale de réservation de vol privé à la demande.



Adam Twidell et Carol Cork, cofondateurs de PrivateFly, restent à la tête de la société et géreront la nouvelle entité qui aura des bureaux aux États-Unis et en Europe. Ils bénéficieront des infrastructures et actifs disponibles au sein des autres marques de la famille OneSky, qui comprend notamment Sentient Jet et Flexjet.