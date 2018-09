British Airways améliore ses correspondances à Heathrow

Lorsque la compagnie aérienne identifie un certain nombre de passagers transférés sur le même vol, elle prendra désormais des dispositions pour qu'un véhicule les conduise vers leur prochain avion.



La compagnie aérienne dispose déjà de responsables des correspondances dédiés, qui surveillent toutes les arrivées de vols et organisent pour les clients ayant des correspondances courtes la possibilité d'être contactés lorsqu'ils sont en vol et d'obtenir le statut Express Connect, ainsi que des dossiers d'information pour accélérer leur traitement par les correspondances et les points de contrôle de sécurité. Les passagers voyageant en First, Club World ou Club Europe, ainsi que les membres du British Airways Gold and Silver Executive Club qui risquent de rater leur correspondance, recevront, si possible, une voiture de fonction avec chauffeur pour les transférer sur leur prochain vol.



Les clients qui manquent ou risquent de manquer leur correspondance sont immédiatement re-réservés avec British Airways ou l'un de ses partenaires oneworld alors qu'ils sont encore en vol.



Ces informations sont transmises au personnel de cabine qui aide ensuite les clients à poursuivre leur voyage. Ils sont ensuite accueillis à la porte de l'avion par le personnel de liaison qui leur remet leur nouvelle carte d'embarquement, des bons de rafraîchissement et, si une nuit d'hébergement est nécessaire, leur réservation d'hôtel. Enfin, du côté de l'auto-assistance, de nouveaux kiosques en libre-service ont été installés dans la zone des correspondances du Terminal 5.