Brussels Airport : attention au brouillard givrant

Brussels Airport met en garde les voyageurs d'affaires ce jeudi 24 janvier 2019 "En raison du brouillard givrant, le trafic routier et ferroviaire peut également être perturbé. Il est conseillé aux passagers de prendre leurs dispositions pour arriver à temps à l'aéroport".



L'aéroport belge ajoute "les équipes Winter Ops de Brussels Airport sont sur place et mettent tout en œuvre afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic aérien" .



L'IRM a, en effet, annoncé sur son site que le ciel sera "partiellement à très nuageux" ce jeudi soir et cette nuit, et la formation d'un brouillard givrant est attendue. Il prévient "Le risque de précipitations semble encore assez limité, avec éventuellement une faible chute de neige isolée. Les minima oscilleront entre localement encore -5 degrés en Haute Belgique et -1 degré au littoral" .