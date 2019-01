La Clef Champs-Elysées, la nouvelle résidence du groupe Ascott à Paris

"Cheminées, moulures, parquet en point de Hongrie, bibliothèque, tout est fait pour réinventer l’esprit résidentiel. La décoration intérieure ne cherche pas à reconstituer un décor du passé, c’est un appartement de notre époque où les styles se mixent et les influences se croisent".

La Clef Champs-Elysées Paris est installée au cœur du 8e arrondissement dans un immeuble de cinq étages, construit en 1907 par la célèbre famille Hennessy, fondatrice de la maison de négoce en cognac.Le design a été confié au studio Jean-Philippe Nuel qui a souhaité conserver l’esprit authentique et typiquement parisien du lieu. Ainsi, les 70 chambres, suites et appartements mêlent moulures haussmanniennes et touches contemporaines, au cœur de grands espaces allant jusqu’à 56m² pour les duplex avec terrasse. Les deux-pièces, pensés pour les séjours professionnels de longue durée, comprennent une cuisine entièrement équipée avec four micro-ondes, machine Nespresso et lave-vaisselle.Le groupe Ascott ajouteL'établissement dispose aussi d'une conciergerie 24H/24, de services bagages et voiturier, d'une blanchisserie, d'un petit-déjeuner buffet ou servi en chambre, d'un room-service 24H/24, d'une salle de fitness, ou encore de produits d’accueil exclusifs L’Occitane.Plus tard dans l’année, le restaurant gastronomique ‘Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine’ ouvrira ses portes au sein de La Clef Champs-Elysées Paris. Il permettra aux visiteurs d’apprécier une cuisine asiatique raffinée.A l’occasion de l’inauguration de l’établissement, La Clef Champs-Elysées Paris met en place un package exclusif à destination des clients comprenant :- Tarif à partir de 329€ (Chambre Executive)- Petit-déjeuner buffet offert (occupation double)- Horaire d’arrivée et de départ flexible44-46, Rue de Bassano75008 Paris, FranceTel : +33 1 53 75 01 60