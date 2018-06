Bruxelles travaille sur le prix du téléphone entre pays européens

La commission européenne a fait voter au parlement européen le plafonnement des coûts pour les appels intra-européens à 0,19€ par minute d'appel et 0.06€ par SMS. Malgré les protestations des opérateurs qui estiment que la réduction de leurs revenus réduit aussi leur possibilité d'investissement dans la 5G, cet accord, s'il est validé par les 28 pays membres, prendra effet le 15 mai 2019.



L'accord voté au parlement inclus également une meilleure protection des utilisateurs de smartphones. Les opérateurs auront l'obligation de chiffrer les données afin de " limiter et minimiser les conséquences d'incidents de sécurité ". Ils devront également rendre les contrats et conditions légales plus lisibles, avec un résumé " concis et facile à lire ". Des notifications pourront être envoyées par les opérateurs afin de mieux contrôler la consommation.



Enfin un système de "112 inversé" devra être mis en place par les opérateurs, permettant de prévenir les usagers par SMS ou appel vocal en cas de catastrophe naturelle ou attaque terroriste dans leur secteur. De quoi sécuriser, également, les déplacements professionnels.