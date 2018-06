CWT a fait le point sur ses pratiques RSE

"Ces résultats montrent que CWT est en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2020 de développement durable. Ils sont la preuve que notre nouveau Rapport annuel développement durable mérite le niveau Avancé du Pacte Mondial des Nations Unies

CWT a publié son rapport annuel développement durable. Ce document a atteint le niveau Avancé du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC Advanced Level). Il aborde les réalisations de la TMC dans sept domaines de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) : Stratégie et gouvernance du développement durable, Éthique et déontologie, Ressources humaines, Droits de l’Homme, Environnement, Engagement sociétal et Produits et services responsables.Voici quelques réalisations clés de 2017 présentées dans le Rapport annuel développement durable, disponible via ce lien - CWT a mis en place deux groupes de travail, axés sur la diversité, l’intégration et sur la lutte contre le trafic d’êtres humains, parrainés par des membres de son équipe dirigeante.- CWT a réévalué en profondeur son Code de conduite et de déontologie professionnelle afin d’y incorporer les dernières avancées en matière de meilleures pratiques et de tendances juridiques. De plus, l'entreprise a continué à délivrer des formations obligatoires sur le Code de conduite et de déontologie professionnelle au personnel en place et aux nouvelles recrues, avec un taux de suivi de 99%.- CWT a compensé 515 tonnes d’équivalents CO2 pour assurer la neutralité carbone de deux événements mondiaux. Pour cela, la TMC a soutenu Carbon for Water, un projet de compensation carbone qui aide les communautés rurales du Kenya à ne pas couper d’arbres pour faire bouillir de l’eau, tout en veillant à ce que celle-ci soit propre et potable. Grâce à ces efforts de compensation carbone, 1 155 filtres à eau ont été distribués à près de 10 945 bénéficiaires en 2017.- L'agence a mis en place un intranet social accessible à plus de 18 000 utilisateurs de CWT dans près de 50 pays. En trois mois environ, le taux d’adoption a atteint 75%. Baptisé « Buzz » par ses utilisateurs, cet outil aide les collaborateurs à rester informés, à créer du lien et à collaborer.- CWT a intensifié sa lutte contre le trafic d’êtres humains à travers un renforcement des politiques, de la sensibilisation et de l’éducation, mais aussi en collaborant plus étroitement avec les parties prenantes et les autorités publiques. CWT a lancé le challenge mondial « Walk the World Together » afin que tous nos collaborateurs soutiennent ECPAT International. Cette campagne de marche collective sur 40 075 km (la circonférence de la Terre) a permis une meilleure sensibilisation et des levées de fonds pour lutter contre la traite des êtres humains.- La stratégie d’engagement sociétal de CWT repose avant tout sur les valeurs 3E : Éducation, urgence et besoins essentiels (Education, Emergency, Essential needs). En 2017, CWT a organisé plus de 100 initiatives 3E en partenariat avec 79 organismes de bienfaisance à travers le monde.", a expliqué Françoise Grumberg, Vice-Président Global Responsible Business de CWT.