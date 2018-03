CWT : les négociations autour du PSE sont compliquées

Pour les syndicats présents autour de la table, la " casse sociale qui s’annonce " n’est pas justifiée au regard des ambitions de la TMC. On ne saurait remettre en cause la finalité affirmée par la direction de CWT qui souligne que " les nouvelles technologies imposent une nouvelle vision de l’organisation du travail ". Mais pour les syndicats, cet argument n'est pas valide en l'espèce, CWT ayant simplement " cherché à délocaliser des fonctions de base dans des pays où le coût du travail est moins élevé qu’en France ".



Les organisations présentes au sein de CWT regardent aussi, avec leurs homologues européennes, les prévisions sociales annoncées dans le monde. Il est clair qu’elles ne sont pas très optimistes au regard des développements numériques qui s’annoncent. Mais les syndicats réfutent cette vision et nous rappellent ce que disaient des salariés dernièrement : " Les départs de l’an dernier ont été remplacés par des intérimaires toujours en poste un an après… ", ainsi que " Nous constatons en permanence des démissions, des arrêts maladie en augmentation et un regain de travail au sein des équipes qui sont déjà surchargées. Si cela continue, nous allons dans le mur ".



Des propos exagérés selon un proche de la direction qui rappellent que tous les dirigeants de CWT se sont " attachés à développer un dialogue constructif " et de préciser : " aucune des accusations formulées n'a été concrètement démontrée par les représentants du personnel ".