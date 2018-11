Cabo Verde Airlines va relier Dakar à Paris

Cabo Verde Airlines, connue auparavant sous le nom TACV , assurera une liaison Paris – Dakar via Sal au Cap Vert à partir du 12 décembre 2018.La compagnie cap-verdienne décollera de Paris CDG à 17h00 le dimanche pour se poser à Sal à 21h00. Après une escale de près de 3 heures, l'avion mettra le cap sur le Sénégal où il atterrira à 2h15 le lendemain.Le vol retour prévoit un départ de Dakar à 5h00 le mercredi. Il se posera au Cap Vert à 5h05 (heure locale) et redécollera à 8h00. L'atterrissage à Roissy est programmé à 16h00.Les liaisons seront effectuées avec des Boeing B757 équipés de 160 sièges en Classe Économique et 22 sièges en Classe Confort.Par ailleurs, les voyageurs d'affaires adeptes du bleisure pourront bénéficier du programme Cabo Verde Stopover, qui leur permettra, d’effectuer un stop jusqu’à 7 jours, pour découvrir les îles du Cap Vert, sans supplément de prix.