Camair-Co va de nouveau voler vers le Nigeria

Camair-Co se posera à Lagos le 23 juin prochain, soit trois ans après l'interruption de sa desserte du Nigeria. Selon NewsAero , la compagnie camerounaise assurera 3 vols par semaine entre Douala et la plus grande ville nigériane (mardi, jeudi et samedi). Elle prévoit de déployer des Boeing B737 et des Q400 sur cette route.Les horaires des fréquences ne sont pas encore disponibles sur le site du transporteur africains.Camair-Co, qui dispose de 5 avions, prévoit également de voler vers Bamako au Mali et envisage de rouvrir progressivement ses dessertes de Kinshasa en RDC et de Brazzaville au Congo.