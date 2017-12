Campanile s'installe à Saclay

Le nouvel hôtel Campanile est situé en plein cœur du cluster Paris-Saclay, moteur du renouveau de l’industrie française et européenne. Il est également entouré d'importantes écoles (CentraleSupélec, HEC, l’Université Paris Sud, Telecom Paris…) et de centres de recherches (CEA, CNRS, Danone, Peugeot, Renault…).Il propose 110 chambres climatisées, modernes et insonorisées. Elles sont équipées d'une salle de bain privative, une télé écran plat et de grands espaces de rangement. La connexion wifi y est gratuite.Par ailleurs, l'établissement 3 étoiles propose le nouveau concept de la marque : "Le Comptoir". Cette offre est pensée pour combler les petites faims et les envies de détente de chacun. Par ailleurs, le lounge-bar accueille l’ensemble des clients à tout moment de la journée permettant de se restaurer avec des snacks froids ou chauds tout en partageant une boisson.3 rue Joliot Curie91192 Gif sur YvetteTel : +33 1 84 00 85 35Réservation : 0892 23 48 15