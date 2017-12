e-Recycle : une app pour estimer la reprise de son iPhone ou iPad

Nous reprenons la majorité des produits parmi 23 marques différentes. Nous acceptons aussi des produits high-tech moins courants comme Caterpillar ou CrossCall par exemple

L’algorithme de pricing de la société prend en compte plus de 10 facteurs qui influencent le prix de reprise avec notamment la popularité de la marque et du produit, son prix de revente et de reprise du marché ainsi que le coût et la disponibilité des pièces détachées

Le constat est simple : d’après les chiffres du Sénat en 2016, 100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs et, chaque année, ce sont 10 millions de mobiles supplémentaires qui s’y ajoutent. Ainsi, seuls 31 % des téléphones sont cédés ou repris d’après une étude menée par Deloitte en 2015. L'idée des deux concepteurs se résume en une application pour iOs qui permet d'estimer précisément le prix de reprise de son iPhone ou iPad, en quelques clics !Actuellement, les opérateurs proposent bien des reprises mais à des prix si bas que l'utilisateur préfère les conserver… Au cas où ! Pour éviter ce rangement dans les oubliettes, l'appli reconnait dès son ouverture l'appareil, le modèle et la référence. L’utilisateur peut ensuite réaliser différents tests qui lui permettent de vérifier le bon fonctionnement de son téléphone. Successivement sont ainsi testés le Touch ID, l’écran tactile, le multi-touch, les pixels morts et les tâches.Clément Bongibault l'affirme "". Et d'ajouter "".