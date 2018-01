Carte d’identité à l’étranger : 10 ou 15 ans ?

se sont opposés à l’utilisation du document en raison de la date de fin de validité mentionnée sur le document

Plusieurs députés viennent de signaler au Ministre de l’intérieur que les autorités de certains pays qui acceptent l’entrée sur leur territoire avec une simple carte nationale d’identité "".Le ministère a tenu à préciser que la totalité de ces pays ont pourtant été informés, plusieurs fois, de la décision des autorités françaises de prolonger la validité des cartes nationales d’identité. Des précisions ont également été apportées aux ambassades françaises de ces pays ainsi qu’aux services de la police des frontières des états concernés.Pour leur éviter d’être refoulés, le ministère invite les voyageurs à vérifier les conditions d’entrée et de séjour dans le pays choisi et rappelle qu’il est possible de télécharger un document , traduit en plusieurs langues, qui atteste la prolongation de la validité de leur CNI et qui donne les références des éléments transmis aux pays concernés. Pour autant, le ministère rappelle que l’établissement d’un passeport pour tout déplacement à l’étranger est à conseiller en lieu et place de la CNI.Néanmoins, et pour rassurer les voyageurs, le ministère de l’intérieur a demandé aux préfectures d’autoriser le renouvellement d’une carte nationale d’identité périmée à condition que l’usager ne soit pas titulaire d’un passeport valide et qu’il soit en mesure de justifier de son intention de voyager à l’étranger dans un pays acceptant la CNI comme document de voyage.