Cathay Pacific volera bien vers Washington DC

Comme Déplacements Pros l'évoquait la semaine dernière , Cathay Pacific va effectivement ouvrir une liaison entre Hong Kong et Washington D.C. Assurée par un A350-100, elle sera lancée le 15 septembre 2018. La compagnie proposera 4 vols par semaine entre les deux villes.L'Airbus décollera de Hong Kong à 18h35 tous les lundi, mardi, jeudi et samedi et se posera aux USA à 22h20 (heure locale). Le retour s'envolera de Washington D.C. les mardi, mercredi, vendredi et dimanche à 01h15, pour atterrir à Hong Kong à 05h10 le lendemain.Cathay Pacific recevra son premier Airbus A350-1000 au printemps 2018. Il sera équipé de classes Affaires, Économie Premium et Économique.