Chantier lancé pour le Hall d'Expositions et de Congrès de Bordeaux

Le Nouveau Hall d'Expositions et de Congrès de Bordeaux sera livré au 1er trimestre 2019 au terme d'un chantier de 12 mois. Le bâtiment sera doté d'un hall d'accueil de 1 000 m2 et d'une halle principale de 7 400 m² modulables en espace d'exposition, de restauration, ou en salle plénière pouvant accueillir 1 500 à 6 000 personnes assises, aménageable dans la halle principale avec un système de gradins et cloisons amovibles.



Par ailleurs, il disposera de 12 salles de réunions, pour une capacité modulable de 100 à 400 personnes et d'une liaison couverte avec le hall 1. L'édifice représente un investissement de 35 millions d'euros.



Le communiqué précise que "Le nouvel équipement vient étoffer l’offre d’infrastructures gérées par CEB, notamment pour les organisateurs de conventions et congrès nationaux et internationaux accueillis par l'équipe Bordeaux Events. Plus précisément, le bâtiment va compléter les installations du Palais des Congrès, un site ultra moderne livré en 2005, qui offre sur une superficie de 12 000 m2 un espace d'exposition de 3 000 m2 et trois amphithéâtres d'une capacité cumulée de 1 850 places assises".



Le hall sera ouvert a tant pour accueillir en événement inaugural La Foire Internationale de Bordeaux de mai 2019. La commercialisation des espaces est déjà assurée par l'équipe de Bordeaux Events.