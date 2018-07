Chargé ADV E-Distribution H/F

Dans le cadre de notre développement, nous vous proposons un poste de Chargé ADV E-Commerce H/F basé au siège de notre Groupe à Paris.Vous mettez en place des connexions BTOB Loisir et BTOC (OTA) sur le Channel Manger Yield Planet (mapping).Vous suivez et réparez les connexions existantes des clients Loisir et OTA.Vous contrôlez les tarifs et disponibilités sur les extranets des clients BTOB Loisir.Vous mettez à jour le contenu.Vous mettez à jour les fichiers : suivi des mapping et des connectivités Vous êtes chargé des promotions.Vous êtes garant du respect de la partie tarifaire : track des positions inferieur à nos sites.Vous entretenez les bases de données et des tables de correspondance (typologie, tarifs, CRM/YP/PMS).Rattaché(e) au responsable revenue groupe, vos missions peuvent être amenées à évoluer.Vous êtes diplômé d’un BAC +2/3 en tourisme ou e-commerce.Vous maîtrisez la langue anglaise et les outils informatiques.Vous avez le sens des priorités, une capacité à communiquer en environnement multiple.Vous avez un intérêt pour les environnements techniques.Rigueur, autonomie et curiosité seront les maîtres mots pour réussir pleinement votre mission.Lieu de travail : 75008 ParisInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : resideetudes-992791@cvmail.com