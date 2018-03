Chargé(e) de voyages H/F à Marseille

Le chargé de voyages est expert dans le domaine des voyages d'affaires. À ce titre, il intervient dans la gestion des déplacements professionnels des agents et invités d' AMU dans le respect de la politique voyage de l'établissement.• Conseiller le missionnaire dans une démarche d'efficacité, de qualité et de sécurité et dans le respect des contraintes budgétaires de l'établissement,• Prendre en charge la mission dans le logiciel de gestion (source SAP) et via les outils de réservation en ligne des titulaires de marchés,• Paramétrer, mettre à jour les outils de réservation en ligne• Suivre l'exécution des marchés déplacements/ hébergements• Traiter les réclamations• Contribuer à l'évaluation fournisseurs• Contribuer au reporting de l'activité, et à l'analyse des données voyages• Proposer et mettre en œuvre les améliorations nécessaires (au niveau des process, de la politique voyage de l'établissement, ...)• Assurer une veille juridique, économique et technique dans le domaine des déplacements professionnelsCompétences métier :• Bonne connaissance du marché du voyage d'affaires (opérateurs, outils, pratiques, contraintes, ...)• Capacité à construire et suivre des tableaux de bord,• Utilisation de SAP souhaitée• Pratique avancée des logiciels bureautiques tels que Word, Excel, Powerpoint• Sens de l'écoute et du service rendu,• Mise en œuvre des procédures• Capacité de raisonnement analytique• Capacité à s'organiser• Capacité à travailler en équipe• Capacité d'organisation et de pilotage• Capacité à former• Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation• Capacité à rendre compte• Formation Bac + 2 ou équivalent spécialisation tourisme• 2 ans d'expérience en agence de voyageMission intégrée dans le cadre de la mise en place d'un service dédié aux voyages d'affaires des personnels de l'établissement composé de 3 agents.Lieu de travail : 58, Boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLEInformations salariales : Entre 15 et 25 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : nafy.diop@univ-amu.fr