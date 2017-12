Bonjour,Je suis une chargée de projet riche d'une expérience de 6 ans dans l'organisation d'événements d'entreprise.Passionnée par les voyages et par le secteur du tourisme, je souhaite aujourd'hui mettre l'ensemble de mes compétences commerciales, en relation client et en gestion de projet à disposition d'un tour opérateur ou d'une agence de voyage sur Nantes ou en Loire-Atlantique.Intitulé du poste recherché : Chargée de production touristique / ForfaitisteLieu de travail souhaité : Nantes (Loire-Atlantique)Prétentions salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à demander contact + CV à notre assistante Annick Legendre en indiquant "Chargée de production touristique / Forfaitiste à Nantes".