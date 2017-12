Les pilotes de KLM ôtent leur casquette

"donner aux pilotes une apparence plus moderne et accessible"

Le style a changé en fonction de la mode et des décennies, mais la casquette a toujours été un élément de l'uniforme des pilotes de KLM depuis les débuts de la compagnie... Désormais, l'entreprise peine à voir l’intérêt de cet accessoire. Elle a donc décidé que les navigants de KLM et KLM Cityhopper n'auraient plus à porter ce couvre-chef à partir du 1er janvier 2018.Elle explique vouloir ainsi. Elle précise que ses salariés pourront garder leurs casquettes en souvenir ou les donner à l'association "Stichting Hoogvliegers" avec qui la compagnie travaille depuis de nombreuses années. Cette organisation offre la possibilité aux enfants malades de devenir un pilote pendant une journée.