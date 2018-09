Bonjour,Passionnée depuis plus de 20 ans par le domaine du Tourisme, je souhaite apporter mon expérience à une boite de conseil en voyage d'affaires ou une entreprise en besoin de gestion de ses déplacements professionnels.Je suis motivée par le challenge, et animée d'un profond sens du service et du résultat.Actuellement, en cours de formation pour le diplôme de MBA International Travel Management à l'école de commerce ESCAET, je suis disponible de suite.A votre disposition pour discuter plus en détails par téléphone.Intitulé du poste recherché : Consultant Travel & ExpenseLieu de travail souhaité : Lyon et sa région ou TélétravailDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, merci de demander son CV à notre assistante Annick Legendre en précisant la référence "Consultant Travel & Expense".