Châteauform’ mise sur la Catalogne et les Alpes Suisses

Le site de La Mola est la quatrième ouverture de Châteauform' en Espagne. Situé à 20 minutes de Barcelone dans le parc naturel Sant Llorenç del Munt, l'établissement se compose de plusieurs bâtiments mêlant ancien et moderne.



Sous le thème de "Eco-Art", ce lieu dont la décoration met en valeur la nature, compte 188 chambres et peut accueillir jusqu’à 700 personnes dans un mas traditionnel du XVIIe siècle, le Mas Bonvilar (450 m²). Les 22 salles de réunion se répartissent sur 2 étages. Elles sont toutes équipées des dernières technologies audiovisuelles ainsi que de grands murs en ardoise pour laisser libre cours aux idées. Parmi les salles de réunion : 12 salles multifonctions, 1 salle plénière et 2 auditoriums. Tous les espaces du Campus La Mola sont baignés de lumière et ouverts sur les jardins du parc. De nombreux salons attendent les visiteurs pour leurs échanges informels et leurs pauses.



Pour la détente et les activités d’extérieur, le Campus La Mola dispose d’un circuit de 6 km en pleine nature pour se promener au calme, faire un jogging ou une ballade à vélo… Il propose également une salle de fitness et un spa avec chromothérapie, un sauna et un hammam pour se relaxer.