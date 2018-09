Consultant technologique TSM - FFT Paris

Ci dessous la fiche PDF de présentation du poste

Au sein d'une agence de voyages d'affaires en forte croissance, située dans le 12ème, à 5 min à pied de la Bastille, vous serez intégré(e) au sein du pôle TSM (Tool Solution Management) et aurez pour objectifs d’assurer une utilisation fluide et efficace des outils de réservation en ligne et autres solutions proposées par notre agence, à nos clients et aux collaborateurs de l’agence.Vos compétences techniques devront être combinées à des aptitudes humaines telles que : organisation, autonomie, sang-froid, bon sens et un excellent sens commercial.- Implémentation de nouvelles solutions technologiques : outils de marché et propres au groupe R&M,- Implémentation technique : Nouveaux clients et clients existants en vue de l’interactivité des profils SBT/HBT, GDS et autres solutions,- Suivi commercial et technique des fournisseurs : Gestion autonome des incidents et interfaces, relances, suivi des évolutions produits, communication et mise en place,- Assistance téléphonique aux utilisateurs clients ou collaborateurs Frequent Flyer Travel Paris,- Lecture et analyse des messages d’erreurs transmis par les clients,- Maintenance des données clients et agence sur les portails (contrats transporteurs, validités…),- Suivi opérationnel de la gestion des dossiers online auprès du plateau d’affaires (Harmonisation profils, Touchless, contenu des PNRS...),- Formation des utilisateurs d’outils de réservation en ligne (présentiel ou à distance – cible interne et externe).Lieu de travail : PARIS 12 -possibilité Télétravail pendulaire par la suiteInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : job@fftparis.com - par courrier à FFTParis - 63 bis av. Ledru Rollin 75012 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : SERVICE RH