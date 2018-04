Chevin lance une solution de fleet management pour les PME

Afin de répondre aux besoins des PME, Chevin a mis au point la solution FleetWave Core. Il s'agit d'une version préconfigurée du logiciel de gestion de flotte, prête à l’emploi. Dans un communiqué, le spécialiste de la gestion de flotte explique que "Core est financièrement plus abordable que FleetWave et les autres produits disponibles sur le marché, pour les petites et moyennes entreprises mais aussi pour les flottes d’envergure en quête d’une alternative plus économique. Ce coup de ciseau tarifaire a essentiellement été rendu possible par l’élimination des services de gestion de projet et de configuration – rendus superflus – qu’englobent habituellement les étapes d’exécution initiales" , explique Chevin.



La simplicité de la solution offre également des délais de déploiement bien plus rapides que ceux de son équivalent intégrant un volet gestion de projet : une fois activé, Core est immédiatement utilisable.



"Pour la plupart des petites structures intéressées par un logiciel de gestion de flotte pour entreprises, le principal obstacle tient à l’investissement initial et à la lenteur des délais d’exécution. Développer une version préconfigurée de notre produit – qui peut être déployée instantanément, avec la possibilité d’ajouter des fonctionnalités après l’installation – nous a permis d’offrir les avantages de FleetWave à un marché bien plus vaste" , ajoute Jean-Charles Martin, directeur des ventes France chez Chevin.



FleetWave Core peut être étendu avec un large choix de modules, d’outils, de rapports et d’options de configuration .



Voici quelques-unes des fonctionnalités qu’intègre Core :

- Inventaire des actifs, afin de répertorier tous les véhicules de l’entreprise et toute information associée

- Attribution des véhicules et équipements, afin de toujours savoir quel conducteur est en possession de tel ou tel véhicule, et suivre les événements liés à l’utilisation (justificatifs et relevés de compteur)

- Conformité réglementaire et légale, pour permettre aux gestionnaires de respecter les exigences réglementaires et fiscales (contrôle technique, fiscalité, assurance et licences d’opérateurs)

- Suivi de maintenance, afin de gérer les cartes de mobilité, les rapports d’inspection, les réclamations au titre de la garantie et les calendriers d’entretien

- Rapports de consommation de carburant, afin d’analyser les économies de carburant et les niveaux d’émissions des véhicules, avec la possibilité d’intégrer les cartes carburant

- Gestion des sinistres, et suivi des réparations

- Tableaux de bord de suivi des coûts : prix de revient kilométrique, etc.

- Tableau de bord des ICP, afin d’offrir une vue d’ensemble des performances de la flotte et déclencher des alertes pour des dates ou événements importants au moyen d’un système de feux de circulation