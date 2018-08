China Eastern Airlines et Japan Airlines veulent créer une co-entreprise pour améliorer leurs services entre le Japon et la Chine. Si elles obtiennent le feu vert des autorités concernées, les deux compagnies lanceront leur joint-venture au 1er semestre 2019.



L'accord prévoit l'intégration du réseau intérieur de JAL qui compte plus de 50 destinations et celui de China Eastern qui propose plus de 80 routes domestiques. La coentreprise des deux transporteurs en codeshare depuis 2002, visera à améliorer la coordination des horaires des vols et des correspondances. Elle permettra également aux deux partenaires de partager les revenus sur les lignes qu'ils assurent tous les deux.