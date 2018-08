Citadines ouvre 2 nouveaux appart'hôtels au Vietnam

Citadines Blue Cove Danang est situé à 15min de l'aéroport de Danang International et offre des accès pratiques aux zones industrielles de Hoa Khanh et Dien Nam - Dien Ngoc. Plus grand établissement vietnamien du groupe hôtelier, il dispose de 548 appartements allant du studio aux 3 chambres. Ils sont entre autres équipés du wifi gratuit, d'une télé LCD et d'une kitchenette.



Le complexe propose aussi un centre fitness, un spa et un jacuzzi. Il est possible d'organiser des événements dans cet appart'hotel grâce à une salle de bal de 462m² et une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.