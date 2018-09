China Southern Airlines vise les 2000 avions en 2035

Fin juin, la flotte de China Southern Airlines comptait exactement 786 avions. Et, elle va s'étoffer. Le patron de la compagnie chinoise, Tan Wangeng, a confié lors de la conférence de World Routes du 17 septembre 2018 "Nous prévoyons d'avoir 1000 appareils d'ici 2020 et en 2035, cela aura augmenté à 2000 avions".



L'entreprise a d'autres projets dans ses cartons : s'envoler vers l'Amérique du sud d'ici 3 ans et nouer des partenariats avec des low-costs.



Tan Wangeng a expliqué "toutes les grandes compagnies aériennes ont besoin de partenaires et nous étudions la possibilité d'établir davantage de joint-ventures. Nous n'avons pas encore essayé les low-cost, mais nous envisageons de coopérer avec elles".