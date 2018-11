Chine : 5 nouvelles villes proposeront un transit sans visa de 144h en 2019

La Chine continue de faciliter les déplacements des voyageurs étrangers dans ses grandes villes. Après Beijing, Tianjin, la province du Hebei et Shanghai, les autorités vont déployer le dispositif de transit sans visa pendant 144h (soit 6 jours) à 5 nouvelles villes à partir du 1er janvier 2019.Les destinations concernées par la mesure sontdans la province de Fujian,dans la province de Shandong,dans la province de Hubei,dans la province de Sichuan etdans la province de YunnanSelon le communiqué de l’Administration National de l’Immigration chinoise publié le 15 novembre dernier, les voyageurs ressortissants de 53 pays dont la France fait partie, se verront accorder un séjour de 144h (6 jours), sans visa, dans le cadre d’un transit vers un destination tiers, s’ils séjournent dans ces cinq villes.Cette politique d’exemption de visa de transit s’applique aux ressortissants des pays suivants :Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine.Pour être éligible à cette dérogation, le professionnel en déplacement doit être en possession d’un passeport, ou d’un autre document de voyage, en cours de validité, d’un titre de transport aérien, maritime ou terrestre avec un siège confirmé vers un pays (ou région) tiers dont le départ est prévu dans les 144h suivant l’arrivée en Chine et disposer, si nécessaire, d’un visa ou d’un passeport en cours de validité pour le pays de destination finale (qui ne peut être la Chine mais autorisé pour Hong-Kong et Macao).Par ailleurs, afin de faciliter les démarches liées à l’immigration lors de l’arrivée, Shanghai propose - depuis début novembre - un site internet où les touristes peuvent transmettre leurs données personnelles et informations concernant le séjour avant le départ et ainsi de gagner du temps lors de l’entrée dans le pays.