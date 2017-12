La Chine sans visa pour 6 jours en transit

A compter du 28 Décembre, les ressortissants de 53 pays souhaitant visiter les municipalités de Beijing, de Tianjin et toute la province du Hebei, pourront jouir d’une exemption de visa d’une durée maximale de 144h (6 jours), dans le cadre d’un transit vers un pays tiers. Actuellement, les voyageurs internationaux ne peuvent profiter de cette dispense de procédure visa que pour 72h (3 jours).Les voyageurs internationaux, voyageant en qualité de touristes ou en déplacement professionnel, ressortissants des 53 pays suivants pourront profiter de cette exemption:Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Irlande, Macédoine, Monaco, Monténégro, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie et UkraineArgentine, Brésil, Canada, Chili, États-Unis et MexiqueAustralie et Nouvelle-Zélande- Asie (6)Brunei, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, Japon, Qatar et SingapourVoicioù les voyageurs internationaux, arrivants par voie aérienne, maritime ou terrestre, pourront bénéficier de cette exemption de visa:Tianjin Binhai International AirportTianjin International Cruise Home PortBeijing Capital International AirportBeijing West Railway StationShijiazhuang Zhengding International AirportQinhuangdao PortAfin de pouvoir être éligible à cette facilité, les voyageurs doivent:- Disposer d’un passeport en cours de validité- Atterrir et repartir depuis l’un des points d’entrée cités ci-dessus. Les deux vols ne doivent avoir aucune escale de quelque nature que ce soit en Chine continentale avant l’arrivée ou après le départ- Disposer, si nécessaire, d’un visa ou d’un passeport en cours de validité pour le pays tiers de destination final (qui ne peut être la Chine mais autorisé pour Hong-Kong ou Macao)- Avoir un billet d’avion avec un siège confirmé vers un pays tiers dont le départ est dans les 72hLe décompte des heures de séjour débute à partir de 00h00 le jour suivant la date d’arrivée et peut donc, techniquement, excéder les 144h. Par exemple, avec une arrivée le 15 Février à 15h30, vous devrez quitter Tianjin le 21 Février à 23h59 maximum, explique Action-Visas Dès le premier trimestre 2018, ces mêmes visiteurs internationaux provenant de ces 53 pays pourront profiter d’une durée identique (144h) de séjour sans visa dans la province de Guangdong qui borde Hong-Kong et Macao, aujourd’hui cette dispense est applicable pour un voyage de 72h. Les points d’entrée officiels seront les suivants: Guangzhou Baiyun Airport, Shenzhen Bao’an Airport et Jieyang Chaoshan Airport.