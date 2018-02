Circulation modifiée sur l'aéroport de Biarritz

L’Aéroport Biarritz Pays Basque réalise d’importants travaux de reconfiguration des parcs autos. Le chantier a conduit la plate-forme à modifier la circulation à compter de ce lundi 12 février.



Le linéaire situé devant l'aérogare n'est plus accessible aux automobilistes et aux piétons. Ainsi pour la dépose de voyageurs, les véhicules doivent stationner sur les parking P3 et P0, où les 20 premières minutes sont offertes.



Par ailleurs, la station de taxis est déplacée provisoirement à la gare routière.