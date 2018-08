Cobalt Air signe avec Travelport

Travelport, la plate-forme de vente de voyages a signé un nouvel accord avec le transporteur chypriote Cobalt Air.



L'accord permettra à la compagnie aérienne d'utiliser les outils de Travelport. Le contenu complet et les offres de Cobalt Air seront mis pour la première fois à la disposition des 68 000 agences connectées à travers le monde.



Grâce à l'outil de marchandisage, Cobalt Air sera en mesure d'afficher un contenu graphique riche pour ses tarifs de marque et de donner accès à ses offres auxiliaires.



Pour Paul Simmons, l'un des responsables de Cobalt Air, " Cet accord est une partie importante de notre activité de distribution en Europe et au Moyen-Orient et nous donnera un avantage puissant alors que nous élargissons l'offre de Cobalt Air dans le but d'attirer du monde à Chypre ".