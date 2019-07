Collision au sol de deux avions à Amsterdam Schiphol (Vidéo)

L'incident, au cours duquel personne n'a été blessé, s’est produit mardi 9 juillet sur le tarmac de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Les deux avions impliqués sont un Airbus A320 d’EasyJet à destination de Londres et un Boeing 737-800 de KLM prêt à décoller pour Madrid.Les deux avions faisaient marche arrière et s'éloignaient de l'aérogare lorsque l'aile de l'avion d'EasyJet a percuté la queue de l'avion KLM. Les passagers sont restés coincés pendant des heures sur le tarmac en attendant que le personnel au sol s'occupe de l’incident. Les deux avions en cause dans l'incident ont été retirés du service, en attendant une inspection mécanique. Les passagers ont pu poursuivre leur voyage à bord d'avions de remplacement.Une vidéo de l’incident est disponible sur Twitter via ce lien.