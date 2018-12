Comet Meetings étoffe son offre à Paris

"Avec l’ouverture du deuxième Comet et très prochainement du troisième, nous posons une nouvelle brique permettant de positionner Comet Meetings comme le groupe de référence des lieux de séminaire urbains nouvelle génération. Notre objectif pour 2019 : continuer de croître en surprenant sans cesse nos clients par des expériences merveilleuses".

Le Comet Place des Victoires, inauguré ce mardi, propose 1500m² d'espace atypique et végétal. Il comprend 17 salles modulables réparties sur 6 étages pouvant accueillir jusqu’à 100 participants. Il dispose également d'une terrasse cachée entièrement végétalisée.Construit en 1789 sur les terres de l’ancien parc du Cardinal de Richelieu, le bâtiment repensé par Comet revient à sa destination historique, celle d’être un havre de paix vert en plein cœur de Paris. A peine passée la porte de jardin à l’entrée du bâtiment, les visiteurs sont propulsés dans une véritable jungle urbaine.L’offre du fournisseur de lieux de réunion se veut ultra-simplifiée. Elle inclut toutes les prestations nécessaires à une journée de travail : petit-déjeuner, déjeuner et pauses gourmandes qualitatives et à volonté, accompagnement technologique. Conseil sur l’environnement dans lequel placer le groupe, mise en relation avec des experts contenus et intégration de séances de bien-être (le wellness chez Comet) sont proposés aux entreprises.Victor Carreau, co-fondateur et CEO de Comet Meetings ajouteL'entreprise qui a levé 8 millions d’euros en mars dernier, prévoit de nouvelles inaugurations durant l’année 2019 et désire également s’ouvrir à l’international.12 rue du Mail75002 ParisTel : 01 84 80 67 00