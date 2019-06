Comment les compagnies aériennes gèrent les risques volcaniques

Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption mardi vers 6h35, pour la seconde fois de l’année.A Bali, le volcan du mont Agung, en Indonésie, est en éruption intermittente depuis novembre 2017. L'éruption du volcan a eu lieu six fois au cours du mois dernier et a entraîné l'annulation et le retard de certains vols à destination et en provenance de l'aéroport international Ngurah Rai de Bali.



Une telle activité volcanique continue mais sporadique est un défi pour la gestion des urgences locales. Mais c'est aussi un problème majeur pour les avions.



Le chef des opérations de la flotte de Qantas Australie, explique que les cendres volcaniques dans l'air sont une préoccupation pour les compagnies aériennes.



" Le principal problème des cendres volcaniques dans les avions est la fonte des cendres dans les turbines des moteurs et le blocage des capteurs qui mesurent la vitesse de l'air et l'altitude. Cela peut entraîner des différences dans l'information de vol affichée à chaque pilote. "



"Des problèmes supplémentaires résultent de la visibilité réduite due à l'opacité des pare-brise et à la contamination de l'air entrant dans la cabine. "



Actuellement, l'industrie aérienne adopte une politique d'interdiction de vol pour toute cendre volcanique visible ou perceptible.



"Les constructeurs de moteurs et d'avions ne certifient aucun niveau de tolérance à la cendre ", ajoute le responsable de la flotte chez Qantas.



Les cendres volcaniques sont constituées de verre volcanique, de cristaux et d'autres fragments de roche de moins de 2 mm de diamètre. Les cendres provenant d'éruptions explosives peuvent atteindre la stratosphère - 10 à 20 km au-dessus du volcan, qui se trouve à l'altitude de croisière des avions commerciaux - et être dispersées par les vents jusqu'à des milliers de kilomètres de distance.



Afin d'observer de façon optimale la formation et le déplacement dans l'air des cendres volcaniques, l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a créé neuf centres consultatifs sur les cendres volcaniques (VAAC) à Anchorage, Buenos Aires, Darwin, Londres, Montréal, Tokyo, Toulouse, Washington et Wellington.



En avril 2010, une éruption du volcan Eyjafjallajokull en Islande a perturbé le trafic aérien européen pendant plusieurs jours et coûté à l'industrie aéronautique environ 250 millions de dollars par jour.