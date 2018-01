Concur évolue et devient SAP Concur

Peu se souviennent d'Etap on Line qu'avait fondé Pierre Emmanuel Tetaz avant de vendre l'ensemble en 2009 à Concur. Mais l'arrivée de la marque américaine dans le giron de SAP, en 2014, a changé la donne. Aujourd'hui, l'entreprise veut s'imposer comme une référence dans le monde du voyage d'affaires et de la data. Une signature que la nouvelle appellation commerciale veut imposer sur le marché des entreprises et des administrations.



Le communiqué publié à cette occasion ne s'y trompe pas en assurant " qu'ensemble, SAP et Concur vont poursuivre leurs efforts pour assurer une expérience connectée grâce à laquelle les entreprises peuvent gérer l’ensemble de leurs frais (dépenses, déplacements et factures) dans le Cloud et via l’intégration native avec SAP " et d'ajouter que " SAP Concur constitue le fer de lance du Cloud Business Group constitué par Ariba, Hybris et Fieldglass ".



Autant de paris pour les 5 prochaines années qui verront une partie des activités de SAP Concur se déplacer vers la mobilité totale, très attendue par les utilisateurs.