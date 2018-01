Concur va-t-elle bénéficier des 2 milliards d'euros investis en France par SAP ?

La France offre un immense potentiel entrepreneurial à même de bousculer les modèles économiques, créer des emplois modernes et libérer de nouvelles opportunités passionnantes qui permettent au monde de mieux fonctionner

Annoncée hier dans le cadre des rencontres "de l'attractivité française" du président Macron avec 140 patrons du Monde entier, la décision de SAP d'investir en France près de 2 milliards d'euros - dont 750 millions sur cinq ans en recherche et développement - devrait permettre aux entreprises du groupe de bénéficier de développements innovants.L'ouverture d'un second incubateur SAP implanté en France (le premier est à Berlin) aura pour mission d'accompagner une cinquantaine de start-ups dans leur croissance. Parmi les domaines concernés, l'intelligence artificielle et les assistants personnels seront au centre des projets retenus afin de concerner un maximum d'utilisateurs dans les entreprises.Le rachat de la société Recast AI est une première étape. Cette jeune entreprise a créé une plate-forme de robot conversationnel, le fameux chatbot, distribuée gratuitement (freemium) dotés d'add-ons qui eux seront commercialisés en fonction des besoins manifestés par les développeurs. Pour mémoire, Concur n'a jamais caché son souhait de mettre en place avant 2020 des outils évolués de gestion du voyage d'affaires construites autour de l'intelligence artificielle, de la dématérialisation de la réservation et de la gestion affinée du voyageur d'affaires.Pour Bill Mc Dermott, le PDG de SAP, "".