Conseiller Voyage d'affaires H/F à Paris

Vous souhaitez participer à un projet d'entreprise ambitieux, relever de nouveaux challenges au sein d'une structure innovante ? Rejoignez-nous !Vous aurez comme principale mission d'apporter conseil et valeur ajoutée à une clientèle de voyageurs d'affaires.Vous devez avoir une parfaite maîtrise du GDS AMADEUS et un goût prononcé pour la relation client et le travail en équipe.Une première expérience de 2 ans minimum est exigée.Lieu de travail : Paris 9Informations salariales : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées par mail à : rh@bleu-voyages.fr