Conseiller en voyages d'affaires H/F

Orsud, membre du réseau Manor, est une entreprise familiale créée en 1982 et comptant 48 collaborateurs. Acteur majeur du voyage d'affaires en PACA et avec une forte croissance en région parisienne Orsud est un mini-réseau de 9 agence de voyages (Marseille, Paris, Nice, Lyon) dont 85% de son CA est dédié aux déplacements professionnels et qui produit un service client à haute valeur ajoutée intégré à des outils technologiques de premier plan.Nous attachons une forte importance à la satisfaction de nos clients ainsi qu'au bien-être de nos équipes.consiste à conseiller nos clients corporate dans le choix de leurs déplacements professionnels, en tenant compte des politiques voyages intégrées.Vous réalisez les opérations de vente sur le GDS Amadeus (air, rail, location de véhicules, hôtel) en associant efficacité et satisfaction client.Vous serez en charge d'un portefeuille de client et interviendrez dans toutes les étapes du process de ventes (recherche, conseil, réservation, émission, facturation, sav).La maitrise du GDS Amadeus est impérative.L’anglais courant est un plus.Vous êtes une personne autonome, organisée et efficace, avec une forte implication dans la réalisation de vos missions.Vous faites preuve d'ambition, de dynamisme et aimez le travail d’équipe.Vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans la billetterie d'affaire.CDI - 35 heures hebdomadairesLieu de travail : Paris 9Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : s.ignace@orsud.com