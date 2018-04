IAG fait une offre pour Norwegian

Entre Iberia Express, Vueling et plus récemment Level, le groupe IAG tente d'être dans la course du low-cost depuis plusieurs années. Pour renforcer ses positions sur ce segment, la holding souhaiterait se rapprocher d'une de ses principaux acteurs : Norwegian.



La maison-mère de British Airways a indiqué le 12 avril qu'elle envisageait de faire une offre au transporteur à bas coût norvégien après avoir déjà acquis 4,61% de son capital.



Toutefois, IAG affirme que le projet est encore à l'état de réflexion. La holding précise dans un communiqué : " IAG confirme qu'aucune discussion en ce sens n'est en cours à cette date, qu'elle n'a pris aucune décision en vue de faire un offre à ce stade et qu'il n'est en rien certain qu'une telle décision soit prise".