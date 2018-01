Conseiller voyage d'affaires H/F à Bordeaux

Autonome et responsable de vos clients, vous redécouvrez le plaisir d'un vrai métier de conseiller voyage et de relation personnalisée avec vos clients.- Conseil client- Tarification- Contrôle des réservations et de sa qualité -ReportingBTS Tourisme et/ou expérience en voyages d'affaires obligatoireIntéressement + mutuelle gratuite et jours de congés supplémentaires sauront valoriser votre travail à sa juste valeur.Ce poste requiert de la polyvalence, et de l'autonomie.Poste à pourvoir immédiatement. Salaire selon profil.Vous êtes Team leader, n’hésitez pas à postuler également... une opportunité s’offre à vous !VoyagExpert est une agence de voyages d'affaires innovante et en forte croissance. Notre avance technologique couplée au professionnalisme d'experts en tarification fait de VoyagExpert une société indépendante leader sur le marché du Business Travel.Les réponses doivent être formulées par mail à : eblin@voyagexpert.fr