Consultant Technologique Online H/F

Vous trouverez ci dessous une fiche PDF de présentation du poste

• Gestion autonome des incidents et interfaces• Assistance téléphonique aux utilisateurs clients ou collaborateurs Frequent Flyer Travel Paris.• Lecture et analyse des messages d’erreurs transmis par les clients• Maintenance des données clients et agence sur les portails (contrats transporteurs, validités…)• Suivi opérationnel de la gestion des dossiers online auprès du plateau d’affaires (Harmonisation profils, Touchless, contenu des PNRS...)• Interactivité des profils entre SBT/HBT et GDS• Suivi et mise en place des évolutions à chaque nouvelle version des outils avec les fournisseurs (SBT/HBT)• Formation des utilisateurs d’outils de réservation en ligne chez les clients ou par téléphone• Formation et information interne et externe sur les évolutions des SBT/HBTVous avez une connaissance significative du secteur du voyage d’affaires de 3 ans minimum.Vous maîtrisez l’environnement des outils agences de voyages : SBT, HBT, GDS, back et middle office et vous faites preuve de grande rigueur conceptuelle. Vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral.Vous faites preuve de curiosité intellectuelle, de disponibilité. Vous faites preuve d’esprit d’équipe et vous avez le sens de la gestion des priorités.Vous avez la culture du résultat et des facultés d’analyse et de synthèse.Vous pensez correspondre à ce profil, alors n’hésitez plus !Rémunération sur 13 moisAvantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, primes selon résultats, CELieu de travail : PARIS 12Déplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : job@fftparis.com