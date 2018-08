De nouveaux parkings sur l'aéroport de Biarritz

Avec des parkings Express, Confort ou Eco, l'offre de parking de l'aéroport de Biarritz Pays Basque se diversifie à compter de ce lundi 3 septembre. Au programme :



1. La Dépose express, dépose minute classique dotée de 58 places gratuites les 20 premières minutes (durée max de 3h00).

2. Le P1 et P2 Confort pour un stationnement de proximité, puisqu'il faut 2 minutes de marche pour rejoindre le terminal.

1. Le P0 Eco est prévu pour un stationnement de longue durée. Il est situé à 5 minutes de marche de l'aérograe.

3. Le P4 "Premium" est encore en attente car les travaux devraient encore se prolonger plusieurs semaines. Il aura un accès direct à l’aérogare.



L’équipement de gestion des entrées et des sorties sera également remplacé par un dispositif plus performant, permettant notamment la lecture des plaques d’immatriculation des véhicules.



La station taxis, provisoirement située à la gare routière pendant les travaux, sera déplacée sur le côté Est de l’aérogare, en proximité immédiate des arrivées. Cette nouvelle configuration permettra d’améliorer encore le service d’accès aux bus urbains.

Ce nouvel espace de stationnement permet également de gagner en fluidité en réduisant les croisements de flux véhicules-piétons, et garantit également un meilleur confort et une sécurité optimale aux voyageurs. L’offre existante sera renforcée par environ 200 nouvelles places au total courant du premier trimestre 2019.



L’ensemble des parcs autos a également été largement végétalisé. Les sujets plantés au printemps et en été 2018 sont tous des arbres et arbustes persistants : palmiers (Phoenix), magnolias grandi fora, un grand nombre d’agrumes ainsi que des cactées. Des arbres caducs seront disposés à l’automne : chênes, érables champêtres et cornouillers. Ce sont en tout 1200 unités d’arbres et d’arbustes qui seront plantés, apportant ainsi un peu de « zénitude » au passant, voyageur ou pas.